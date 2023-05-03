Первый серийный спортивный автомобиль Toyota выставили на продажу

Считается, что Toyota Sports 800 Targa является первым серийным спортивным автомобилем японского автопроизводителя и в настоящее время выставлена на торги с текущим лучшим предложением в размере 41 000 долларов. После показа прототипа миру на Токийском автосалоне в 1962 году Toyota запустила производство три года спустя. Этот конкретный экземпляр был изготовлен 56 лет назад и имеет пробег около 51 000 км.