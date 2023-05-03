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Первый серийный спортивный автомобиль Toyota поступил в продажу

Считается, что Toyota Sports 800 Targa является первым серийным спортивным автомобилем японского автопроизводителя и в настоящее время выставлена на торги с текущим лучшим предложением в размере 41 000 долларов. После показа прототипа миру на Токийском автосалоне в 1962 году Toyota запустила производство три года спустя. Этот конкретный экземпляр был изготовлен 56 лет назад и имеет пробег около 51 000 км.

Первый серийный спортивный автомобиль Toyota выставили на продажу
© ПроКроссовер.ру

Как следует из названия модели, двигатель представляет собой 800-кубовый (0,8-литровый) двухцилиндровый плоский блок с воздушным охлаждением и двумя карбюраторами. Мощность составляет всего 45 лошадиных сил, которые четырехступенчатая механическая коробка передач передает на задние колеса.

Компания использовала особенно тонкую сталь для рамы и алюминий для внешней отделки кузова, в результате чего автомобиль весил всего 580 кг при начальной длине 3580 мм. Максимальная скорость оценивалась в 160 км/ч.

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