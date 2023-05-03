Роллс-Ройс завершил производство роскошного кабриолета

С конвейера завода в Гудвуде сошли последние экземпляры роскошного кабриолета Rolls-Royce Dawn.

Эта модель, созданная на базе седана Ghost, дебютировала в 2015 году. Четырёхместный автомобиль со складывающимся тканевым верхом оснащался бензиновым турбомотором V12 6.6 мощностью 632 л. с. и восьмиступенчатым автоматом.

platesmania.com / wroom.ru // Цена модели на российском рынке в 2020 году — 27 млн рублей

Весной 2023 года жизненный цикл модели Rolls-Royce Dawn подошёл к завершению. Ранее британская компания сняла с производства купе Wraith, унифицированное с кабриолетом. Прямого наследника у автомобиля нет — сейчас «Роллс-Ройс» не выпускает ни одной открытой машины.