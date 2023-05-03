Проект по выпуску серийного Tesla Roadster нового поколения был отложен компанией Илона Маска в виду более приоритетных моделей, например, тягача Semi, пикапа Cybertruck и самой доступной "Теслы" в линейке . Однако мелкосерийно Roadster всё-таки выпускался, и несколько новеньких экземпляров обнаружились в Китае.

Автомобили находятся в порту в транспортных контейнерах с 2010 года: они были привезены в страну по заказу частного лица, но тот отказался от покупки. Теперь "капсулы времени" можно купить - эту услугу оказывает компания из США Gruber Motors, которая отмечает, что продавец заинтересован в продаже машин комплектом - по 50 тысяч долларов каждая. Это цена не окончательная и будет формироваться в ходе торгов. Допускается продажа машин по отдельности, но тогда стартовая ставка - от 70 тысяч долларов.