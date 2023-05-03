GM вывел на рынок Китая очень дешёвый электромобиль

General Motors через свое совместное предприятие с SAIC и Wuling Motors вывел на китайский рынок компактный электромобиль Wuling Bingo EV. Его стоимость начинается всего с 8600 долларов США или 680 тысяч рублей по текущему обменному курсу.

С самого начала он вызвал огромный интерес со стороны китайских покупателей, получив 16383 предзаказов на доставку в апреле. С такой доступной начальной ценой не удивительно, что милый хэтчбек Wuling быстро стал популярным в таком высококонкурентном классе как электромобили.

В Китае Bingo EV конкурирует с недавно представленным, но немного более дорогим BYD Seagull — цены на него стартуют с отметки 11 000 долларов или 872 тысячи рублей.

Размеры: 3,95 м в длину, 1,70 м в ширину и высота 1,58 м. Bingo оснащен одним электродвигателем, который предлагается в двух вариантах: 41 лошадиная сила и 110 Нм крутящего момента, или 68 л.с. и 150 Нм крутящего момента.

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Кроме того, доступны два варианта батареи: на 17,3 кВт ч, которая должна обеспечивать запас хода 203 км, и на 31,9 кВт ч с запасом хода 333 км.

Салон Wuling Bingo рассчитан на четверых. Сиденья покрыты искусственной кожей, а на передней панели можно увидеть сдвоенный экран, разделенный на 7-дюймовую цифровую приборную панель и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы.

Но одной из интереснейших особенностей Bingo является, пожалуй, дополнительный надувной матрас, который можно разместить за передними сиденьями и использовать для кемпинга.