Эксперт оценил желание россиян запретить сервисы аренды электросамокатов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал опрос сервиса SuperJob, согласно которому 37% граждан РФ выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов.

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Респонденты заявили, что многие пользователи этого вида транспорта не соблюдают культуру вождения и представляют опасность для пешеходов. Шапарин утверждает, что сами сервисы аренды очень отрегулированные, так как на них распространяются определенные правила. Речь идет об ограничении скорости и запрете выезда на те или иные опасные зоны.

"Мы, как Национальный автомобильный союз совместно с депутатами Госдумы, подготовили следующие поправки в закон о регистрации транспортных средств: мы предлагаем регистрировать всю эту новую мобильную технику на "Госуслугах" в личном кабинете", – поделился Шапарин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Согласно предложению, пользователь будет регистрировать свой самокат, затем получит государственные регистрационные знаки и установит их на транспорт. После этого человек будет попадать в правовое поле, которое регулирует вождение штрафами за езду в нетрезвом виде, передачу права управления, превышение скорости и так далее.