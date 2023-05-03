$79.96-0.5587.66-0.72

Эксперт прокомментировал желание граждан РФ запретить сервисы аренды электросамокатов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал опрос сервиса SuperJob, согласно которому 37% граждан РФ выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов.

Эксперт оценил желание россиян запретить сервисы аренды электросамокатов
© портал мэра и правительства Москвы

Респонденты заявили, что многие пользователи этого вида транспорта не соблюдают культуру вождения и представляют опасность для пешеходов. Шапарин утверждает, что сами сервисы аренды очень отрегулированные, так как на них распространяются определенные правила. Речь идет об ограничении скорости и запрете выезда на те или иные опасные зоны.

"Мы, как Национальный автомобильный союз совместно с депутатами Госдумы, подготовили следующие поправки в закон о регистрации транспортных средств: мы предлагаем регистрировать всю эту новую мобильную технику на "Госуслугах" в личном кабинете", – поделился Шапарин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Согласно предложению, пользователь будет регистрировать свой самокат, затем получит государственные регистрационные знаки и установит их на транспорт. После этого человек будет попадать в правовое поле, которое регулирует вождение штрафами за езду в нетрезвом виде, передачу права управления, превышение скорости и так далее.

Согласно опросу SuperJob, против запрета выступили 34% респондентов. Около трети из них утверждают, что вместо запрета необходимо отрегулировать правила ПДД. Чаще всего введение запрета поддерживали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (41%).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий