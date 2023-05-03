ВС отказался считать водительские права удостоверением личности
Водительские права не могут заменить паспорт, поскольку не являются удостоверением личности. Такое разъяснение дал Верховный суд (ВС) в обзоре судебной практики.
Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года (№53), в стране водительское удостоверение не включено в соответствующий перечень документов.
С осени прошлого года водителям предоставили возможность предъявлять права сотруднику ГИБДД в электронной форме.
С весны 2023 года водительское удостоверение выдают без штрих-кода. Водителям аннулируют права, если удостоверение было выдано на основе поддельных документов, при наличии медицинских противопоказаний или неявке владельца удостоверения на внеочередной обязательный медосмотр.
Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство решило продлить на три года срок действия водительских прав, который истекает в 2022 или 2023 году.