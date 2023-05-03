ВС отказался считать водительские права удостоверением личности

Водительские права не могут заменить паспорт, поскольку не являются удостоверением личности. Такое разъяснение дал Верховный суд (ВС) в обзоре судебной практики.

Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года (№53), в стране водительское удостоверение не включено в соответствующий перечень документов.

С осени прошлого года водителям предоставили возможность предъявлять права сотруднику ГИБДД в электронной форме.

С весны 2023 года водительское удостоверение выдают без штрих-кода. Водителям аннулируют права, если удостоверение было выдано на основе поддельных документов, при наличии медицинских противопоказаний или неявке владельца удостоверения на внеочередной обязательный медосмотр.