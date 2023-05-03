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ВС отказался считать водительские права удостоверением личности

Водительские права не могут заменить паспорт, поскольку не являются удостоверением личности. Такое разъяснение дал Верховный суд (ВС) в обзоре судебной практики.

Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года (№53), в стране водительское удостоверение не включено в соответствующий перечень документов.

С осени прошлого года водителям предоставили возможность предъявлять права сотруднику ГИБДД в электронной форме.

С весны 2023 года водительское удостоверение выдают без штрих-кода. Водителям аннулируют права, если удостоверение было выдано на основе поддельных документов, при наличии медицинских противопоказаний или неявке владельца удостоверения на внеочередной обязательный медосмотр.

Проще, чем кажется: как оформить водительские права

Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство решило продлить на три года срок действия водительских прав, который истекает в 2022 или 2023 году.

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