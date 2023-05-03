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В Тольятти продают Lada Xray Cross из последней выпущенной партии за 2 млн рублей

В Тольятти онлайн-площадка RCI Shop выставила на продажу автомобиль Lada Xray в топовой комплектации Instinct за 2 млн рублей. Высокая стоимость объясняется тем, что это автомобиль из последней выпущенной партии, после чего Lada Xray была снята с производства.

Lada Xray Cross из последней выпущенной заводом партии продают за 2 млн рублей
© Южный автомобиль
Южный автомобиль

Машина укомплектована 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m/HR16 мощностью 113 лошадиных сил и бесступенчатым вариатором Jatco JF015E. Также в комплектацию входит телематическая система Lada Connect, мультимедийная система с экраном на 8 дюймов с поддержкой сервисов «Яндекс», камера заднего вида, мультируль с подогревом, климат-контроль, ESP, ABS, обогрев лобового стекла, подогрев передних кресел и заднего дивана, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, датчики света и дождя. Стоимость машины составляет 2 004 900 рублей.

Южный автомобиль
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