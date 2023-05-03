Lada Xray Cross из последней выпущенной заводом партии продают за 2 млн рублей

В Тольятти онлайн-площадка RCI Shop выставила на продажу автомобиль Lada Xray в топовой комплектации Instinct за 2 млн рублей. Высокая стоимость объясняется тем, что это автомобиль из последней выпущенной партии, после чего Lada Xray была снята с производства.