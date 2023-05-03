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Quto: автовладельцы выявили шесть недостатков кроссовера «Москвич»

Редакция Quto опросила владельцев автомобилей «Москвич» и выяснила шесть проблем, на которые жалуются собственникии машин.

Автовладельцы пожаловались на шесть недостатков кроссовера «Москвич»
© Газета.Ru

Так, по словам собственников, у машин слабые фары. Отмечается, что в базовой комплектации «Стандарт» кроссовер оснащен галогеновыми лампами, которые светят очень тускло.

Еще один минус — недостаточная шумоизоляция. Причем те, кто сделал дополнительную шумоизоляцию, удивляются, что результат оказался посредственным.

Третий недостаток — отсутствие обогревов. В начале продаж кроссоверы «Москвич 3» предлагались только в комплектации «Стандарт», у которой не было даже обогрева сидений, поэтому дилерам приходилось своими силами вживлять электрические маты под обивку. В новой версии «Комфорт» кресла с обогревом появились.

Кроме того, собственники жалуются на огрехи эргономики. Так, в частности, рулевая колонка регулируется только по углу наклона, а сенсорные кнопки слишком мелкие.

Также пользователи новых «Москвичей» обратили внимание на то, что необходимо делать нулевое ТО через 3 месяца, стоимость которого составляет от 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Шестой недостаток — дизайнерский. Он заключается в том, что у автомобиля плохой обзор через заднее стекло. Кроме того, быстро загрязняются низко расположенные фары.

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