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Выбраны 10 лучших автомобильных интерьеров

Авторитетное американское издание Wards Auto опубликовало ежегодный рейтинг новых моделей с самыми привлекательными, качественными и комфортными салонами. В 2023 году в списке преобладают гибриды и электромобили — из 10 мест они заняли шесть. И это логично, так как именно батарейные автомобили первыми получают самые передовые технологии автопроизводителей.

Wards Auto выбрало 10 лучших автомобильных интерьеров
© BMW i7 / Motor.ru

Как и в прошлом году, в 2023-м в рейтинг вошли BMW iX, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS и пикап Rivian R1T. Также эксперты отметили интерьеры новой Toyota Tundra и гибридного Kia Sportage.

Среди автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания в рейтинге присутствуют также Range Rover, Jeep Wagoneer L и Hyundai Palisade — они попали в список из-за качественных материалов отделки, вместительности и комфортных сидений на каждом ряду. А единственным классическим седаном в рейтинге оказался электрический BMW i7.

«Началась эпоха креативных и смелых решений в дизайне экстерьеров, а также уникальных и экологичных материалов отделки», — отметил редактор Wards Auto Кристи Швайнсберг.

Он добавил, что информационно-развлекательные системы в автомобилях стали более понятны для пользователей, так как многие автопроизводители отказались от перегруженного меню, проще стало и подключение смартфона.

Kia EV6 / Motor.ru
Kia Sportage PHEV / Motor.ru
Range Rover / Motor.ru
Mercedes-Benz EQS / Motor.ru
Hyundai Palisade / Motor.ru
BMW i7 / Motor.ru
Jeep Wagoneer L / Motor.ru
Rivian R1T / Motor.ru
Toyota Tundra / Motor.ru
BMW X1 / Motor.ru

В начале 2023 года американское консалтинговое агентство J.D. Power опубликовало рейтинг надежности автомобилей возрастом до трех лет. Одиннадцатый раз подряд лучшим оказался Lexus, а в первую пятерку попали Genesis, Kia, Buick и Chevrolet.

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