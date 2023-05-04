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Пример УАЗу: индийская армия показала, что делает со старыми Suzuki

Suzuki/Maruti Gypsy создан на базе длиннобазного Jimny SJ40/410. Свою конвейерную жизнь он начал в 1985 году и стал основной единицей передвижения для индийских военных. Модель давно устарела во всех планах, но списывать в утиль её не спешат: предложен план по её обновлению. Странный план…

Индийская армия показала, что делает со старыми Suzuki
© Российская Газета

На конференции командующих армией, проводимой раз два года, был представлен Suzuki Gymny с электрической силовой установкой. Прототип создан компанией Tadpole Projects, которая специализируется на переоборудовании раритетных авто в электрокары. Вместо ДВС установлен электромотор мощностью 41 л.с., остальные компоненты трансмиссии остались прежними. Ёмкость аккумулятора не уточняется, но заявленный запас хода составляет примерно 120 км.

Таким образом, Suzuki Gypsy могут задержаться на посту военных внедорожников индийской армии. За время службы "Джипси" изучен военными вдоль и поперёк, поэтому переоборудование может производиться, что называется, собственными силами.

Аналог Suzuki Gypsy в России - УАЗ "Хантер". Несколько лет назад чешская компания MW Motors представила Spartan EV - электрическую версию "уазика". Темой заинтересовались на Ульяновском автозаводе, но в настоящее время проект заморожен.

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