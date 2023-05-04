Индийская армия показала, что делает со старыми Suzuki

Suzuki/Maruti Gypsy создан на базе длиннобазного Jimny SJ40/410. Свою конвейерную жизнь он начал в 1985 году и стал основной единицей передвижения для индийских военных. Модель давно устарела во всех планах, но списывать в утиль её не спешат: предложен план по её обновлению. Странный план…

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На конференции командующих армией, проводимой раз два года, был представлен Suzuki Gymny с электрической силовой установкой. Прототип создан компанией Tadpole Projects, которая специализируется на переоборудовании раритетных авто в электрокары. Вместо ДВС установлен электромотор мощностью 41 л.с., остальные компоненты трансмиссии остались прежними. Ёмкость аккумулятора не уточняется, но заявленный запас хода составляет примерно 120 км.

Таким образом, Suzuki Gypsy могут задержаться на посту военных внедорожников индийской армии. За время службы "Джипси" изучен военными вдоль и поперёк, поэтому переоборудование может производиться, что называется, собственными силами.