Lamborghini отметила 60-летний юбилей новым рекордом

Более полувека назад Ферруччо Ламборгини основал фирму-производителя спорткаров, и сегодня она выпускает 1000-сильные суперкары, за которыми выстраиваются очереди. Марка бьет рекорды продаж: результат 2022 года оказался лучшим за всю ее историю. Однако круглую дату Lamborghini решила отметить еще одним рекордом: в британском Сильверстоуне собрались 382 суперкара разных моделей и годов выпуска.

© Lamborghini / Motor.ru

Такое количество Lamborghini до этого еще не собиралось в одном месте. Слет устроили на автодроме в Сильверстоуне, куда прибыли владельцы Aventador, Gallardo, Urus, Miura и других моделей. Там их встретил глава итальянской марки Стефан Винкельманн, после чего сотни суперкаров совершили рекордный заезд по арене Гран-При Великобритании.

Винкельманн отметил, что празднование 60-летия на легендарной трассе Сильверстоун — дань уважения как самому бренду, так и владельцам его продукции и миллионам поклонников по всей планете.

Lamborghini / Motor.ru

Кроме того, это отличная возможность официально представить в Великобритании преемника Aventador — супергибрид Lamborghini Revuelto, который также присутствовал на автодроме в ярко-оранжевом колере. Revuelto, напомним, дебютировал в конце марта. В движение его приводит гибридная силовая установка с 6,5-литровым V12 и тремя электромоторами, выдающая 1015 лошадиных сил. С места до «сотни» флагман выстреливает за 2,5 секунды.