Hyundai Creta обновят в стиле нового Solaris к началу 2024 года

В Южной Корее сфотографировали прототипы обновлённого Hyundai Creta: судя по всему, кроссовер получит рейстайлинг в стиле недавно презентованного седана Verna - близкого родственника нашего "Соляриса". Фото публикует Autospy.net.

© www.autospy.net / Российская газета

Особенность редизайна передней части заключается в пересмотре двухъярусной архитектуры. Принцип разделения дневных ходовых огней и блока фар сохраняется, но теперь ДХО станут интереснее - с более сложной графикой и, скорее всего, растянутыми во всю ширину капота.

Фары выполнены в виде прямоугольника, имеют две секции - дальнего и ближнего света, но что важнее - интегрированы в решётку радиатора, которая, вероятно, увеличится в размере. Не исключено, что им достанется световая подпись в духе нового субкомпактного "паркетника" Exter и Santa Fe следующей генерации.

www.autospy.net / Российская газета

Задняя часть Hyundai Creta может получить клыкообразные фонари, изменённую в связи с этим пятую дверь, а также пересмотренный дизайн бампера.

На тестовом прототипе "шпионы" разглядели камеры и датчики, которые говорят о расширении списка оборудования ADAS. Система камер обзора на 360 градусов, разумеется, присутствует тоже.

www.autospy.net / Российская газета

Турбированный двигатель 1,5 литра мощностью 160 л.с., дебютировавший на Hyundai Verna нового поколения, "Крете" достанется, но не факт, что будут ждать премьеры рестайлинговой версии кроссовера, пишет индийский Autocar.