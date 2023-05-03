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Hyundai Creta обновят в стиле нового Solaris к началу 2024 года

В Южной Корее сфотографировали прототипы обновлённого Hyundai Creta: судя по всему, кроссовер получит рейстайлинг в стиле недавно презентованного седана Verna - близкого родственника нашего "Соляриса". Фото публикует Autospy.net.

Hyundai Creta обновят в стиле нового Solaris к началу 2024 года
© www.autospy.net / Российская газета

Особенность редизайна передней части заключается в пересмотре двухъярусной архитектуры. Принцип разделения дневных ходовых огней и блока фар сохраняется, но теперь ДХО станут интереснее - с более сложной графикой и, скорее всего, растянутыми во всю ширину капота.

Фары выполнены в виде прямоугольника, имеют две секции - дальнего и ближнего света, но что важнее - интегрированы в решётку радиатора, которая, вероятно, увеличится в размере. Не исключено, что им достанется световая подпись в духе нового субкомпактного "паркетника" Exter и Santa Fe следующей генерации.

www.autospy.net / Российская газета

Задняя часть Hyundai Creta может получить клыкообразные фонари, изменённую в связи с этим пятую дверь, а также пересмотренный дизайн бампера.

На тестовом прототипе "шпионы" разглядели камеры и датчики, которые говорят о расширении списка оборудования ADAS. Система камер обзора на 360 градусов, разумеется, присутствует тоже.

www.autospy.net / Российская газета

Турбированный двигатель 1,5 литра мощностью 160 л.с., дебютировавший на Hyundai Verna нового поколения, "Крете" достанется, но не факт, что будут ждать премьеры рестайлинговой версии кроссовера, пишет индийский Autocar.

Запуск серийного производства Hyundai Creta запланирован на январь следующего года.

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