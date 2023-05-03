На СТО в России остро не хватает автомехаников и диагностов

В России возник дефицит технических специалистов в сфере автомобильного ремонта, в частности станциям техобслуживания остро не хватает автомехаников и диагностов электронных систем. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала HR-директор сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева.

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«Если по итогам прошлого года количество кандидатов на одну вакансию из сферы авто было около 1,7 человек, то в первые месяцы 2023 года мы видим уже 1,6 и 1,5 человек. А среди рабочего персонала, который также востребован на СТО, ситуация еще хуже. Показатель сейчас находится на уровне 0,9 кандидатов. То есть меньше одного человека претендует на вакансию в среднем по стране. Это значительно ниже, чем конкуренция в большинстве других сфер», — сказала Ирина Кулиева.

По словам специалиста, больше всего не хватает на рынке автомехаников и диагностов электронных систем автомобилей. И это при том, что в 2022 году средняя зарплата автослесаря выросла на 15% и составляла 66 тыс. руб.