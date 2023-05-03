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MINI показала новый электрический Cooper

Компания MINI раскрыла характеристики нового Cooper Electric.

MINI показала новый электрический Cooper
© Motor.ru

Трёхдверный электрический хэтчбек предложат с двумя электромоторами и батареями на выбор, а без подзарядки он сможет проезжать 300—400 километров. Старт производства модели на заводе BMW в Лейпциге запланирован на ноябрь 2023 года. На предприятии также выпускают BMW 1 Series, 2 Series Gran Coupe и 2 Series Active Tourer.

Трёхдверный хэтчбек MINI Cooper пятого поколения не будет иметь топливных двигателей. В гамме останется только Cooper Electric. Вместе с новым Countryman его будет выпускать завод BMW в Лейпциге. Старт производства намечен на ноябрь 2023 года, а в 2024-м в модельный ряд MINI вольётся новинка — кроссовер Aceman, концепт которого показали прошлым летом.

Новый Cooper Electric предложат в двух версиях: начальной Cooper E и Cooper SE. Силовая установка младшего хэтчбека будет состоять из 184-сильного электромотора и батареи ёмкостью 40,7 киловатт-часа, которых хватит на 300 километров хода. Старшему Cooper SE будет положен мотор мощностью 218 сил и аккумулятор на 54,2 киловатт-часа. Прогнозируемая дальность хода такого электрокара — 400 километров.

MINI / Motor.ru
MINI / Motor.ru
MINI / Motor.ru

В салоне Cooper Electric будет четыре места. Обещан более вместительный багажник и, конечно же, эволюционировавший дизайн. Предприятие в Лейпциге под запуск производства электрокаров получит инвестиции в размере 800 миллионов евро и расширит выпуск компонентов. К 2024 году здесь появятся ещё восемь производственных линий, а штат увеличится на тысячу человек.

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