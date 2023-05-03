По итогам года продажи новых иномарок в России могут достичь 1 миллиона

По прогнозам автоэкспертов, продажи новых иномарок в России по итогу 2023 года могут достичь от 800 тысяч до одного миллиона автомобилей при помощи развития параллельного импорта, пишет РБК. Кроме того, за весь прошлый год в стране продажи таким путем составили 687 тысяч машин.

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По мнению специалиста по закупкам авто Сергея Бертова, конечные результат будет во многом зависеть от числа привезенных в Россию официальных брендов иномарок, а также от доли производства заводами на территории страны. Также свою лепту внесут и курсы евро, доллара и юаня.

При этом уже работает цепочка поставок и «все определились с брендами». Китайский рынок не всегда спасает ситуацию из-за отсутствия сервисной поддержки, гарантий, а также складов запасных частей.