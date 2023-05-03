$79.96-0.5587.66-0.72

По итогам 2023 года продажи иномарок в России могут достичь 1 млн единиц

По прогнозам автоэкспертов, продажи новых иномарок в России по итогу 2023 года могут достичь от 800 тысяч до одного миллиона автомобилей при помощи развития параллельного импорта, пишет РБК. Кроме того, за весь прошлый год в стране продажи таким путем составили 687 тысяч машин.

По итогам года продажи новых иномарок в России могут достичь 1 миллиона
© runews24.ru

По мнению специалиста по закупкам авто Сергея Бертова, конечные результат будет во многом зависеть от числа привезенных в Россию официальных брендов иномарок, а также от доли производства заводами на территории страны. Также свою лепту внесут и курсы евро, доллара и юаня.

При этом уже работает цепочка поставок и «все определились с брендами». Китайский рынок не всегда спасает ситуацию из-за отсутствия сервисной поддержки, гарантий, а также складов запасных частей.

Сейчас рынок успокоился и маржинальность на параллельном импорте снижается, говорит Сергей Бертов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий