Дилер Mercedes выставил владельцу электрокара счет за замену масла и фильтра

Владелец электрического Mercedes EQA был удивлён, когда получил чек, в котором в перечне работ были указаны замена моторного масла и фильтрующего элемента. Причём эта процедура обошлась в немаленькую сумму - 305 долларов США.

"Когда я уезжал, в моей голове промелькнула мысль, что 470 долларов - это очень дорого за предоставленные услуги. Я посмотрел в счёт и увидел строку с суммой 305 долларов, посмотрел - за что. За замену масла и фильтра!", - приводит слова владельца Mercedes EQA газета Daily Mail .

Видео с демонстрацией чека владелец электрического кроссовера выложил в соцсетях. Он делает акцент на том, что автомобиль не гибридный, а оснащён электрической силовой установкой.

"Я езжу на этом авто уже два года, но позвольте проверить в 14-й раз за сегодня - да, мой автомобиль определённо электрический", - иронизирует автор видео.

Дилер в своё оправдание сказал, что всё это - "невинная ошибка", которая произошла по вине сотрудника, выбравшего неправильный код операции при печати счёта после обслуживания автомобиля. Но куда интереснее другой момент: в компании уточнили, что исправление ошибки "никоим образом не повлияло на цену или фактически выполненные работы".