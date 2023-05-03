$79.96-0.5587.66-0.72

АвтоВАЗ взял на особый контроль дефекты новой Lada Vesta

АвтоВАЗ будет внимательно следить за сообщениями о дефектах новой Lada Vesta NG.

АвтоВАЗ взял на особый контроль дефекты новой Lada Vesta
© © АвтоВАЗ

На заводе сохранен особый режим сбора информации об эксплуатации флагмана, сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во Вконтакте. Об этом предупреждены официальные дилеры Lada: пока действует режим, все выявленные проблемы или претензии клиентов, связанные с новой «Вестой», предписывается отправлять на завод с особой пометкой.

Особый режим слежения за проблемами Lada Vesta NG АвтоВАЗ запустил еще в августе прошлого года — накануне старта продаж ограниченной партии ижевской сборки. С тех пор производство переехало на главную площадку АвтоВАЗа в Тольятти, где стартовало в марте нынешнего года.

Сообщение о продлении режима появилось в преддверии начала полноценных продаж, запланированного на май. Стоимость Vesta NG или New Generation («новое поколение») пока неизвестна: ранее прошли слухи о стартовой планке в 1,7 миллиона рублей. Представители АвтоВАЗа, однако, их опровергли и отметили, что новинка будет значительно дешевле ожидаемого.

Кроме этого, производитель пообещал жестко контролировать дилеров, запрещая им завышать рекомендованную стоимость Lada. Для официальных продавцов установят максимально допустимые цены, а «нарушителей» будут наказывать санкциями вплоть до прекращения сотрудничества, сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Vesta NG отличилась от дореформенной версии подкорректированным дизайном и увеличенным списком оснащения. В «базе» в него вошли диодная оптика, дисковые тормоза, кнопка запуска мотора, ABS, EBD, BAS и ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, кондиционер и обогрев зеркал. Аудиосистемы в начальном варианте нет. На первых порах «Весту» будут выпускать с 1,6-литровым 90-сильным восьмиклапанным мотором, а в июне ей должны вернуть 16-клапанный агрегат на 106 лошадиных сил.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий