АвтоВАЗ взял на особый контроль дефекты новой Lada Vesta

АвтоВАЗ будет внимательно следить за сообщениями о дефектах новой Lada Vesta NG.

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На заводе сохранен особый режим сбора информации об эксплуатации флагмана, сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во Вконтакте. Об этом предупреждены официальные дилеры Lada: пока действует режим, все выявленные проблемы или претензии клиентов, связанные с новой «Вестой», предписывается отправлять на завод с особой пометкой.

Особый режим слежения за проблемами Lada Vesta NG АвтоВАЗ запустил еще в августе прошлого года — накануне старта продаж ограниченной партии ижевской сборки. С тех пор производство переехало на главную площадку АвтоВАЗа в Тольятти, где стартовало в марте нынешнего года.

Сообщение о продлении режима появилось в преддверии начала полноценных продаж, запланированного на май. Стоимость Vesta NG или New Generation («новое поколение») пока неизвестна: ранее прошли слухи о стартовой планке в 1,7 миллиона рублей. Представители АвтоВАЗа, однако, их опровергли и отметили, что новинка будет значительно дешевле ожидаемого.

Кроме этого, производитель пообещал жестко контролировать дилеров, запрещая им завышать рекомендованную стоимость Lada. Для официальных продавцов установят максимально допустимые цены, а «нарушителей» будут наказывать санкциями вплоть до прекращения сотрудничества, сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.