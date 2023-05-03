Владельцы китайских автомобилей в России могут остаться без запчастей

В России может возникнуть дефицит запчастей и расходников для китайских машин. О сложностях с комплектующими сообщил член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов. По данным эксперта, в ближайшее время с подобной проблемой могут столкнуться многие владельцы автомобилей из КНР. Негативную тенденцию Плисов связывает с большим многообразием китайских брендов на российском рынке, а также недоступностью каталогов запчастей.

Плисов сообщил, что первая проблема заключается в появлении на российском рынке огромного количества новых китайский автомобилей. В связи с расширением модельного ряда сервисным центрам потребуется время, чтобы запастись необходимым количеством комплектующих и расходников.

Другой фактор связан с недоступностью каталогов запчастей для независимых станций техобслуживания. Благодаря подобным каталогам россияне могли вбить VIN-номер конкретного автомобиля, по которому подбирались необходимые запчасти.

С китайскими машинами все сложнее, поскольку у одних и тех же моделей в одинаковых комплектациях из разных партий могут быть разные, не взаимозаменяемые комплектующие. А это создает дополнительные трудности для подбора. Кроме того, независимые СТО не смогут заранее запастись востребованными деталями, поскольку не знают, какие будут пользоваться спросом у владельцев китайских машин.