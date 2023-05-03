В России открыли прием заказов на Chery Tiggo 8 Pro с расходом 1,3 л на 100 км

В России открыли прием заказов на китайский гибридный кроссовер Chery. Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ доступен для заказа без авансового платежа — для того, чтобы оформить заявку, достаточно оставить контактные данные на официальном сайте бренда. Стоимость модели компания пока не обнародовала, зато пообещала подарить первым покупателям мощную зарядную станцию и сертификат на ее установку. Полноценный старт продаж Tiggo 8 Pro e+ состоится до конца мая.

© Motor.ru / Сhery Tiggo 8 Pro e+

Chery Tiggo 8 Pro e+ — это семиместный подряжаемый гибрид, в состав силовой установки которого входят турбодвигатель объемом 1,5 литра (147 сил) и два электромотора, их общая отдача составляет 235 лошадиных сил. От обычного Tiggo 8 Pro он отличается уменьшенным на сантиметр дорожным просветом (180 миллиметров против 190) и наличием дополнительного лючка на переднем крыле, за которым скрыты порты для подзарядки.

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Первым 20 владельцам гибрида Chery подарит «путешествие на юг России, в ходе которого они испытают все возможности Tiggo 8 Pro e+». Также они получат в подарок настенную стационарную станцию мощностью семь киловатт для домашнего использования — с ее помощью можно зарядить батарею гибрида до 100 процентов за 2,5 часа. Это на 70 процентов быстрее, чем от обычной станции. В комплект входят встроенный 5-метровый кабель с разъемом GBT и переходником на Type-2 c защитой от пыли и влаги уровня IP54. Такую станцию можно приобрести и у дилеров — она стоит 261 827 рублей.

Максимальный пробег Tiggo 8 Pro e+ при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100 процентов по трассе составляет 1000 километров. Расход топлива равен при идеальных условиях 1 литру на 100 километров, а в реальных — 1,3 литра. На одном электричестве кроссовер проезжает 75 километров по циклу NEDC.