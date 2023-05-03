Cadillac тестирует малогабаритный кроссовер Lyriq EV

Автопроизводитель Cadillac продолжает готовить к выходу электрокар Lyriq EV. Автомобиль заметно отличается от недавнего XT4.

© Car.ru

Новые шпионские снимки подтверждают, что компания Cadillac готовит к выходу средний паркетник с электрической силовой установкой. Речь идет о модели Lyriq. Новая разработка позволит производителю конкурировать с Tesla Model и Genesis GV60.

Фотошпионами был замечен паркетник, который по размерам схож с XT4. Однако часть элементов в экстерьере отличается. Так, автомобиль имеет другую оптику, линии кузова и дверные ручки. Такое оформление не совпадает с дизайном обновленного XT4, снимки которого были представлены в начале 2023 года. Это указывает на то, что компания работает над совершенно новым автомобилем.

Полностью закрытая передняя часть указывает на то, что модель относится к электрокарам. Дверные ручки, утопленные в кузов, выглядят точно так же, как у Lyriq. Дневные ходовые огни, установленные горизонтально, соответствуют оформлению Lyriq, но они объединены светодиодной полосой. Такие элементы ранее использовались для XT4 и CT4.

На корме можно отметить еще больше отличий. Электромобиль должен получить стоп-сигнал в таком же стиле, что у Lyriq. Ранее сообщалось, что электрокар марки будет выпускаться на предприятии General Motors, которое находится в Мексике. По предварительным данным, модель должна появиться на публике в следующем году. В оснащении производитель может использовать платформу Lyriq BEV3. Ряд моделей уже применяют такую архитектуру - представители компаний Honda и Chevrolet.