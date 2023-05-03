Владелица «Гелика» рассказала, зачем обклеила авто искусственным газоном

«Да, меня остановили, ничего особенного. Машина привлекает внимание, это было ожидаемо. Просто сотрудники ГАИ решили поинтересоваться, как так я его обклеила, просто о ходе работы интересовались. Когда машина была в пушистом виде, она ковролином была обтянута, тоже останавливали. У всех она вызывает умиление, все только радуются, просто интересуются, что и как с этой машиной. Мне захотелось как-то привлечь по-доброму внимание. На самом деле, когда я вижу, как люди смотрят на нее и улыбаются, я прям зажигаюсь. Это мой двигатель такой, я становлюсь счастливым человеком», — сказала она.