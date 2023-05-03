Владелица «Гелика» рассказала, зачем обклеила авто искусственным газоном

Владелица покрытого зеленью «Гелендвагена» рассказала, зачем ее останавливают полицейские
Владелица «зеленого» Mercedes-Benz Gelandewagen Ангелина рассказала «Газете.Ru», что сегодня ее остановили сотрудники ГИБДД, чтобы узнать, как ей удалось обклеить автомобиль. Девушка отметила, что обклеила машину искусственным газоном, чтобы «по-доброму» привлекать внимание прохожих.
«Да, меня остановили, ничего особенного. Машина привлекает внимание, это было ожидаемо. Просто сотрудники ГАИ решили поинтересоваться, как так я его обклеила, просто о ходе работы интересовались. Когда машина была в пушистом виде, она ковролином была обтянута, тоже останавливали. У всех она вызывает умиление, все только радуются, просто интересуются, что и как с этой машиной. Мне захотелось как-то привлечь по-доброму внимание. На самом деле, когда я вижу, как люди смотрят на нее и улыбаются, я прям зажигаюсь. Это мой двигатель такой, я становлюсь счастливым человеком», — сказала она.
Ангелина добавила, что покрыла машину искусственным газоном самостоятельно с двумя помощниками и потратила на это 60 тыс. рублей.
«Заняло это 15 часов, я обклеивала самостоятельно вместе с еще двумя людьми. По деньгам это было не так дорого. Вместе с работой 60 тысяч: газон – 25-30 тысяч, ну и работа помощников тоже в 30 тысяч оценила», — пояснила она.
3 мая Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал видео задержания автомобиля сотрудниками ГИБДД. На опубликованных кадрах автоинспекторы беседуют с водителем.