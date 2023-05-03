В России подорожали китайские премиальные кроссоверы Exeed

В России в мае 2023 года подорожали все китайские кроссоверы Exeed. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». При этом цена выросла на полноприводный LX, а вот «специальная выгода» снизилась у всех моделей.

Так, полноприводный Exeed LX в комплектации Premium Plus подорожал в России на 40 тыс. руб. и теперь его цена составляет 3 790 000 руб.

Что касается «специальных выгод», то они снизились для всех моделей Exeed. У кроссовера LX она снизилась с 230-380 тыс. руб. до 120-160 тыс. руб, а цены с учетом нее — от 2 879 900 до 3 630 000 руб.

У среднеразмерного кроссовера Exeed TXL выгода снизилась с 315 тыс. руб. до 135-160 тыс. руб. в зависимости от комплектации, в результате чего цены с ее учетом выросли до 3 839 900 — 4 514 900 руб.

Что касается модели Exeed VX, то размер выгоды снизился с 300 до 190 тыс. руб. Цены на машины составляют теперь от 4 719 900 до 5 459 900 руб.