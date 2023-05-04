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Кроссовер Jaecoo 7 от Chery, который ждут в России, показался на официальных кадрах

По предварительным данным, паркетник предложат с бензиновым турбомотором 1.6, для модели предусмотрен полный привод.

Кроссовер Jaecoo 7, который ждут в России, показали официально
© Колеса.ру / Jaecoo 7

Исходному TJ-1 обещано два варианта дизайна экстерьера – брутальный и спокойный. А вот у Jaecoo 7 будет лишь «сдержанная» версия (по крайней мере, пока), причем «семерке» досталась оригинальная решетка – с вертикальными блестящими полосками. Другие особенности внешности – трехъярусная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни с «пиксельными» секциями), «парящая» крыша, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Jaecoo 7

Габариты Jaecoo 7 сама марка еще не раскрыла. Размеры Chery TJ-1 мы знаем благодаря сливу китайского сертификационного органа: длина – 4538 мм (скорее всего, речь о версии с массивным обвесом), колесная база – 2672 мм. Кстати, у хорошо знакомого россиянам Chery Tiggo 7 Pro расстояние между осями всего на 2 мм меньше, то есть модели, вероятно, унифицированы.

Внутри новые кроссоверы повторяют друг друга, тут главные фишки – довольно крупный отдельный экран приборки и вертикальный планшет мультимедийной системы, прилепленный к передней панели.

Ожидается, что Jaecoo 7 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод передний или полный. У Chery TJ-1 аналогичная техника, вдобавок этому кроссу еще обещаны гибридные версии.

Как ранее рассказали в российском офисе марки Omoda, которая, напомним, у нас займется продажами Jaecoo, две модели нового бренда выведут на наш рынок до конца текущего года. Их названия официально не объявляли, но раз в гамме Jaecoo сегодня всего два кросса, то логично предположить, что речь шла о «семерке» и «девятке». Впрочем, в Юго-Восточной Азии, например, уже анонсирован третий автомобиль – Jaecoo 5 (он пока лишь обозначен в виде покрытой пологом машины). Так что дождемся релиза.

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