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Мировые автогиганты отчитались о резком росте прибыли

По итогам первого квартала 2023 года продажи и прибыль ряда ведущих мировых автопроизводителей резко выросли. На восстановление рынка «Коммерсантъ».

Мировые автогиганты отчитались о резком росте прибыли
© lenta.ru

О росте выручки на 14 процентов (47,2 миллиарда евро или 52,1 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сообщила компания Stellantis (бренды Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep). Продажи производителя увеличились до 1,48 миллиона машин. На 20 процентов больше доходов получил Ford (41,5 миллиарда долларов) и на 11 — General Motors (39,9 миллиарда долларов), а прибыль Porsche после уплаты налогов повысилась на 40 процентов (1,4 миллиарда евро или 1,55 миллиарда долларов).

Компании объяснили успешное завершение квартала улучшением ситуации с поставками полупроводников. Также производители связали резкое повышение финансовых показателей с увеличением спроса со стороны потребителей. Восстановление авторынка также отмечается в Великобритании, где из-за Brexit и пандемии COVID-19 производство автомобилей в течение месяцев сокращалось и в итоге упало до рекордно низких объемов.

В то же время в России с начала 2023 года авторынок продолжил падение после достижения рекордно низкого уровня по итогам 2022 года. Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Александр Пасько ранее подчеркивал, что в 2023 году в стране будет оставаться дефицит новых авто, включая иномарки. Российские дилеры, напротив, ожидают, что во втором квартале года рынку удастся выбраться из так называемой ямы.

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