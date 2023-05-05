Chery начал прием предзаказов в РФ на гибридный Tiggo 8 Pro e+

Автопроизводитель Chery начал принимать предзаказы на кроссовер Tiggo 8 Pro в РФ. Речь идет о гибридной версии модели.

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Новый Tiggo 8 Pro e+ появился в продаже на рынке России. Напомним, что отличается кроссовер не только гибридной силовой платформой, но и высоким дорожным просветом. Длина кузова новинки составляет 472.2 см, ширина - 186 см, а высота - 174.7 см. Колесная база равна 271 см.

В качестве силового агрегата в паркетнике используется турбированный двигатель рабочим объемом 1.5 литра. В паре с ним работают электрические моторы. В основе автомобиля лежит гибридная система DHT. Общая производительность установки достигает 235 л.с.

Производитель сообщает, что дальность хода на полном заряде составляет 1000 км. До отметки 100 км/час автомобиль способен разгоняться за 7.5 секунды, а максимальная скорость ограничивается 180 км/час.

Автопроизводитель готов подарить первым 20 покупателям путешествие на юг России. В компании отмечают, что это позволит клиентам оценить возможности гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+ в полной мере. Кроме того, в подарок предлагается настенная стационарная станция, которую можно установить дома. Она позволит зарядить батарею автомобиля всего за 2.5 часа. В комплектации предусматривается кабель длиной 5 метров с разъемом GBT. Приобрести такую станцию может каждый покупатель у дилера - она оценивается в 261 000 рублей.