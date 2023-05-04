Ram отзывает более 165 тысяч фургонов Promaster

Отзыв затрагивает 165 503 экземпляра Ram ProMaster с 2019 по 2021 год из-за риска соскальзывания трансмиссии с парковки, что позволяет автомобилю укатиться. Обновление программного обеспечения является решением проблемы. В частности, эти ProMasters производятся с 25 июля 2018 г. по 27 ноября 2021 г. Они имеют трансмиссию 62TE.

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Отдел технической безопасности и соблюдения нормативных требований автопроизводителя начал расследование по этому поводу 23 августа 2022 года, и оно длилось до марта 2023 года. За это время компания проанализировала гарантийные отчеты, записи клиентов и истории автомобилей. Исследователи обнаружили, что ПО модуля управления трансмиссией вызывало преждевременный выход из строя нижнего фиксатора сцепления. Это привело к металлическому мусору, который мог помешать парковочной собачке.

Чтобы исправить это, Ram обновит программное обеспечение для калибровки модуля управления силовым агрегатом. Технические специалисты также проверят и заменят любые поврежденные компоненты трансмиссии. Если кто-то уже оплатил ремонт проблемы с этой проблемой, то владелец может подать автопроизводителю квест на возмещение.

ProMaster получил обновление для модели 2023 года. Он показал новый вид спереди. Обновленные галогеновые фары стали ярче, а имеющиеся светодиодные лампы имели большую дальность свечения. Ram представила новую складывающуюся заднюю дверь, предназначенную для клиентов, которым необходимо часто загружать или выгружать груз. Новая конфигурация супер-крыши предлагала дополнительные 10 дюймов над головой.

Ram подтверждает, что премьера электрического ProMaster состоится в первой половине 2023 года и поступит в продажу до конца года.