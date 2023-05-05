В России стало меньше дилеров коммерческих автомобилей

В России закрываются дилерские центры, продающие легкий коммерческий транспорт.

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По подсчетам «Автостата», в январе 2023 года в стране числилось 1503 таких автосалона, а к апрелю их количество упало до 1316. То есть, всего за три месяца торговать LCV перестали 187 точек. Разница внушительная, особенно учитывая, что в апреле 2022 года в России действовало 1523 таких дилера: к январю их число уменьшилось всего на 20 штук, а затем падение резко ускорилось.

Основная причина перемен — в исчезновении западных брендов. Наибольшее число дилеров LCV работало с Renault: с уходом французской марки они стали сервисными центрами. Также пришлось адаптироваться к новым условиям либо закрываться салонам Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, Peugeot, Сitroen, Opel, Hyundai и других. C начала года в России стало на 30 меньше точек продаж грузовичков Hyundai, на 14 меньше — LCV Citroen и на 12 — Peugeot и Opel.

Место ушедших брендов занимают новые. Так, наращивают дилерские сети российские Sollers, ГАЗ и УАЗ, а также китайские Foton. Создать свою сеть собирается и «Автодом», договорившийся о поставках грузовиков Forland.