В России начались продажи электрического кроссовера Zeekr X

В России открыли продажи электрического кроссовера Zeekr X за 4.2 млн рублей
На рынке России начали продавать электрические кроссоверы марки Zeekr. Стоимость таких автомобилей начинается от 4 260 000 рублей.
Электрокар Zeekr X, который появился в продаже в России, отличается высоким дорожным просветом. Эксперты отмечают, что данный автомобиль по продуктивности обходит известный Porsche 911. На сайте объявлений опубликовано сразу несколько предложений о реализации новинки.
Напомним, что модель Zeekr X только недавно поступила в продажу в Китае. Дилерские центры в России обещают поставить транспортные средства в страну уже летом текущего года. Приобрести электрический паркетник можно за 4 260 000 рублей. Максимальная стоимость в настоящее время составляет 4 880 000 рублей.
Во всех объявлениях указывается, что автомобили оснащены системой полного привода. В Китае модель реализуется по цене от 210 000 юаней или 2 500 000 рублей.
В комплектации полноприводного кроссовера предусматривается пара электромоторов, общая производительность которых достигает 428 л.с. С места до отметки 100 км/час автомобиль с таким оснащением способен разгоняться всего за 3.7 секунды. Дальность хода на полном заряде составляет 512 км. В комплектации используется батарея, емкость которой равна 66 кВт-ч.
Длина кузова кроссовера составляет 445 см, а колесная база - 275 см. В салоне электрокара предлагается особенная опция - дисплей мультимедийного комплекса, который может двигаться. Его диагональ составляет 14.6 дюйма. Производитель сообщает, что его можно двигать по передней панели от водителя к пассажиру. Еще одна особенность - оригинальное оформление кузова. Автомобиль имеет много резких линий в экстерьере и оптику в необычной форме.