$79.31-0.6587.58-0.08

В России открыли продажи электрического кроссовера Zeekr X за 4.2 млн рублей

На рынке России начали продавать электрические кроссоверы марки Zeekr. Стоимость таких автомобилей начинается от 4 260 000 рублей.

В России начались продажи электрического кроссовера Zeekr X
© Zeekr

Электрокар Zeekr X, который появился в продаже в России, отличается высоким дорожным просветом. Эксперты отмечают, что данный автомобиль по продуктивности обходит известный Porsche 911. На сайте объявлений опубликовано сразу несколько предложений о реализации новинки.

Напомним, что модель Zeekr X только недавно поступила в продажу в Китае. Дилерские центры в России обещают поставить транспортные средства в страну уже летом текущего года. Приобрести электрический паркетник можно за 4 260 000 рублей. Максимальная стоимость в настоящее время составляет 4 880 000 рублей.

Во всех объявлениях указывается, что автомобили оснащены системой полного привода. В Китае модель реализуется по цене от 210 000 юаней или 2 500 000 рублей.

В комплектации полноприводного кроссовера предусматривается пара электромоторов, общая производительность которых достигает 428 л.с. С места до отметки 100 км/час автомобиль с таким оснащением способен разгоняться всего за 3.7 секунды. Дальность хода на полном заряде составляет 512 км. В комплектации используется батарея, емкость которой равна 66 кВт-ч.

Названы автомобили, которые проедут более 400 тысяч км почти без поломок

Длина кузова кроссовера составляет 445 см, а колесная база - 275 см. В салоне электрокара предлагается особенная опция - дисплей мультимедийного комплекса, который может двигаться. Его диагональ составляет 14.6 дюйма. Производитель сообщает, что его можно двигать по передней панели от водителя к пассажиру. Еще одна особенность - оригинальное оформление кузова. Автомобиль имеет много резких линий в экстерьере и оптику в необычной форме.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий