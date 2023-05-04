В России начались продажи электрического кроссовера Zeekr X

На рынке России начали продавать электрические кроссоверы марки Zeekr. Стоимость таких автомобилей начинается от 4 260 000 рублей.

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Электрокар Zeekr X, который появился в продаже в России, отличается высоким дорожным просветом. Эксперты отмечают, что данный автомобиль по продуктивности обходит известный Porsche 911. На сайте объявлений опубликовано сразу несколько предложений о реализации новинки.

Напомним, что модель Zeekr X только недавно поступила в продажу в Китае. Дилерские центры в России обещают поставить транспортные средства в страну уже летом текущего года. Приобрести электрический паркетник можно за 4 260 000 рублей. Максимальная стоимость в настоящее время составляет 4 880 000 рублей.

Во всех объявлениях указывается, что автомобили оснащены системой полного привода. В Китае модель реализуется по цене от 210 000 юаней или 2 500 000 рублей.

В комплектации полноприводного кроссовера предусматривается пара электромоторов, общая производительность которых достигает 428 л.с. С места до отметки 100 км/час автомобиль с таким оснащением способен разгоняться всего за 3.7 секунды. Дальность хода на полном заряде составляет 512 км. В комплектации используется батарея, емкость которой равна 66 кВт-ч.