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В России появились электрические Mazda CX-30

Один из дилеров привез в Россию новые Mazda CX-30. Как выяснила "Российская газета", за электрические кроссоверы 2023 года выпуска просят 3 000 000 рублей.

В России появились электрические Mazda CX-30
© www.autohome.com.cn

Электрокар оснащен батареей на 61,1 кВтч, основной задачей которой является питание двигателя с отдачей на 218 л.с. и 300 Нм под капотом. Мощность передается на переднюю ось. Запас хода составляет 450 километров в соответствии с циклом омологации, применяемым на территории Китая.

В объявлении продавец указывает, что в наличии комплектации с панорамной крышей и без. Есть ЭПТС, СБКТС, а утильсбор оплачен. Отмечается, что покупатель будет первым собственником.

Напомним, кроссовер Mazda CX-30 официально ушел с российского рынка в 2021 году. Тогда причиной называлась нехватка комплектующих для производства автомобилей на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.

А сама японская компания прекратила деятельность в России в конце прошлого года.

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