В компании "Ford" прокомментировали снижение цен на рынке электромобилей

Генеральный директор Ford Джим Фарли считает снижение цен на рынке электромобилей «тревожной тенденцией»
Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, о частых снижениях стоимости на электромобили решили высказаться гендиректор американского бренда Ford Джим Фарли. Он охарактеризовал такое течение, как «тревожную тенденцию». Стоит напомнить, что недавно компания снизила цену на свой Mustang Mach-E из-за того, что бренд Tesla понижал свои цены несколько раз.
Стоимость Mustang Mach-E была снижена на 8%. Ford вынужден менять свои ценники второй раз за 2023 год. Гендиректор заявил, что компания последует за своим конкурентом Tesla и будет снижать цены на такие модели, как Mustang Mach-E, который напрямую конкурирует с Tesla Model Y. Однако все же предел имеется.
При этом генеральный директор Tesla Илон Маск похвалил стратегию Ford в области электромобилей. Также стоит отметить, что Ford работает над созданием нового центра, где будут собираться электромобили. Предполагается, что постройка будет находиться в штате Теннесси.