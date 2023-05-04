В компании "Ford" прокомментировали снижение цен на рынке электромобилей

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, о частых снижениях стоимости на электромобили решили высказаться гендиректор американского бренда Ford Джим Фарли. Он охарактеризовал такое течение, как «тревожную тенденцию». Стоит напомнить, что недавно компания снизила цену на свой Mustang Mach-E из-за того, что бренд Tesla понижал свои цены несколько раз.

Стоимость Mustang Mach-E была снижена на 8%. Ford вынужден менять свои ценники второй раз за 2023 год. Гендиректор заявил, что компания последует за своим конкурентом Tesla и будет снижать цены на такие модели, как Mustang Mach-E, который напрямую конкурирует с Tesla Model Y. Однако все же предел имеется.