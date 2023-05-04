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Новый Maserati Quattroporte претендует на лавры Porsche Taycan

Maserati подтвердила намерение представить следующее поколение своего роскошного седана Quattroporte в следующем году. По словам генерального директора компании Давиде Грассо, новинка будет меньше своего предшественника (показанного здесь) и заменит как текущее поколение, так и меньший седан Ghibli.Он добавил, что автомобиль получит «новаторский» новый дизайн и впечатляющие технические характеристики, что побудило СМИ предположить, что его конечной целью может быть соперничество с грозным Porsche Taycan EV.

Новый Maserati Quattroporte претендует на лавры Porsche Taycan
© procrossover.ru

Мы предполагаем, что автомобиль получит более гладкий дизайн «четырехдверного купе», основанный на платформе STLA Large, разработанной Stellantis. Это также будет первый серийный автомобиль компании без двигателя внутреннего сгорания.По словам Грассо, внешний вид во многом будет продиктован электрическим характером автомобиля. Он не стал вдаваться в подробности, но мы подозреваем, что обеспечение максимальных аэродинамических характеристик будет приоритетом. Он сказал, что он будет украшен национальными мотивами и предложит больше внутренней роскоши, чем когда-либо, что соответствует недавнему решению Maserati перейти на более престижный рынок.

Что касается трансмиссии, то, скорее всего, новый Quattroporte будет работать на той же технологии, что и грядущий электромобиль Alfa Romeo Giulia. Более ранняя утечка предположила, что итальянский автопроизводитель планировал запустить модель Giulia с двумя электродвигателями мощностью около 1000 лошадиных сил

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