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Продажи "АвтоВАЗа" в апреле выросли в 3 раза

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в апреле 2023 года продал 27 635 автомобилей, что в три раза больше, чем за такой же месяц 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«По итогам апреля 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 225% выше, чем в апреле 2022 года, и на 18,4% выше, чем в марте 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего в апреле было продано автомобилей Lada Granta. Всего за второй месяц весны россияне купили 19 899 таких машин (+665,9% к апрелю 2022 года).

Мировые автогиганты отчитались о резком росте прибыли

Ранее сообщалось, что Национальный автомобильный союз (НАС) предложил «АвтоВАЗу» отозвать упрощенные модели Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel для их доработки за счет автозавода. В 2022 году из-за нехватки комплектующих «АвтоВАЗ» выпускал автомобили без подушек безопасности, кондиционера, антиблокировочной системы тормозов, системы электронного контроля устойчивости и другого оборудования.

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