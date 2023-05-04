Продажи "АвтоВАЗа" в апреле выросли в 3 раза

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в апреле 2023 года продал 27 635 автомобилей, что в три раза больше, чем за такой же месяц 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«По итогам апреля 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 225% выше, чем в апреле 2022 года, и на 18,4% выше, чем в марте 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего в апреле было продано автомобилей Lada Granta. Всего за второй месяц весны россияне купили 19 899 таких машин (+665,9% к апрелю 2022 года).