BMW i5 показали на видео

Компания BMW показала салон нового электрокара i5 на видео.

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Очередной тизерный ролик начинается с демонстрации подсвеченного контура знаменитых «ноздрей» BMW и продолжается пролетом над передней панелью: можно рассмотреть рисунок атмосферной подсветки и широкоформатный экран мультимедийной системы. Больше подробностей появится в ближайшие недели, так как премьера модели запланирована на 24 мая — в этот день покажут не только электрический i5, но и топливные версии «пятерки» нового, уже восьмого по счету поколения.

Видео дня

Ожидается, что i5 станет витриной передовых технологий BMW: например, для электромобиля уже заявлена система контроля вертикальных перемещений (Vertical Dynamics Management) девятого поколения. Она регулирует жесткость адаптивной подвески, а для расчета силы демпфирования использует данные о текущих условиях движения.

Кроме того, электрическая «пятерка» получит комплекс Driving Assistant Professional с ассистентом движения по магистралям Highway Assistant. Он работает на скорости до 130 километров в час, удерживает дистанцию до впереди идущих автомобилей, видит границы полосы и может самостоятельно перестроится в соседнюю. Еще одним ноу-хау станет управление взглядом — смена полосы будет происходить, если водитель посмотрит в боковое зеркало. Эта технология станет частью упомянутого автопилота.

BMW USA / YouTube.com

Также известно, что у BMW i5 будут привод eDrive пятого поколения и некая новая батарея. Аккумуляторные технологии, которые обещают 20-процентный прирост удельной емкости на единицу объема при переходе на другой типоразмер и химический состав, должны стать главным конкурентным преимуществом электрического седана.

По неофициальным данным, i5 дебютирует в двух модификациях, eDrive40 и топовой M60 с установкой мощностью около 600 лошадиных сил. Одновременно с электрокаром состоится премьера седанов 5 серии с бензиновыми и дизельными двигателями (все они получат электрическую надстройку в виде стартер-генератора), а также, вероятно, заряжаемых гибридов 530e и 550e. На вершине гаммы (как минимум до появления новой M5) будет модификация M560e xDrive.