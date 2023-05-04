Старый Aston Martin Vanquish превратят в универсал

Экс-дизайнер Jaguar построит универсал на базе старого Aston Martin Vanquish.

© © Ian Callum / Motor.ru

Иэн Кэллам, автор F-Type, анонсировал очередной проект, который дополнит рестомод Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged. Это шутинг-брейк на базе всё того же Vanquish. И хотя о нём ещё ничего не известно, можно предположить, что машина получит тот же объём доработок, что и купе. Следовательно, стоит ждать улучшения ездовых качеств, появления более роскошной отделки салона и форсированного двигателя V12.

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В 2019 году шеф-дизайнер Jaguar Иэн Кэллам покинул компанию и основал собственную студию Callum Designs, оставив после себя богатое наследие в виде F-Type и умопомрачительного C-X75. Но ещё до прихода в JLR Кэллам успел поработать в TWR Design и приложить руку к Aston Martin Vanquish первого поколения. Похоже, этот спорткар занял особое место в сердце шотландца. Иначе он не лёг бы в основу первого самостоятельного проекта — рестомода

Callum Designs / Motor.ru

Несложно представить, насколько крут был Vanquish в начале нулевых. Но «перековать» машину стоило хотя бы из-за того, что технологии за два десятилетия сделали огромный скачок вперёд. Потому устаревшие фары заменили на светодиодные, а бамперы изготовили из композита. Впрочем, дизайнерских новшеств здесь куда меньше, чем технических доработок. Например, на рестомоде расширена колея, занижена подвеска, стоят амортизаторы Bilstein, а двигатель V12 5.9 выдает 588 лошадиных сил. Коробок передач три на выбор: «механика», оригинальный «робот» с одним сцеплением и автомат.