Россияне начали скупать электросамокаты
В российских крупных городах зафиксировано увеличение спроса на электросамокаты с началом сезона. Он вырос в 2,5 раза год к году, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию «Мегафон».
Там проанализировали данные о скачивании приложений кикшеринга.
В Туле, Кисловодске и Казани наблюдается наибольший интерес со стороны граждан. Спрос вырос в 11 раз, в 10 раз и в 9 раз соответственно.
В сообщении говорится, что ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним.
Подчеркивается, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге живут наиболее активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности.
Ранее сообщалось, что сервис заказа такси «Яндекс Go» и кикшеринговый сервис «Юрент» объявили о технической интеграции. На конец 2022 года парк «Юрента» составлял более 85 тыс. самокатов. В марте сервис сообщил о поиске финансирования для расширения парка как минимум в два раза.