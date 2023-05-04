Россияне начали скупать электросамокаты

В российских крупных городах зафиксировано увеличение спроса на электросамокаты с началом сезона. Он вырос в 2,5 раза год к году, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию «Мегафон».

Там проанализировали данные о скачивании приложений кикшеринга.

В Туле, Кисловодске и Казани наблюдается наибольший интерес со стороны граждан. Спрос вырос в 11 раз, в 10 раз и в 9 раз соответственно.

В сообщении говорится, что ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним.

Подчеркивается, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге живут наиболее активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности.