Микрокроссовер Hyundai Exter показали на "живых" фото

Выход самого доступного кроссовера в линейке Hyundai запланирован на август. Дебютным рынком для Exter станет Индия, но "шпионы" подловили в Корее новинку, которая была без всякого камуфляжа.

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Фронтальная часть была рассекречена самой компанией на прошлом тизере. Hyundai Exter получил двухъярусную компоновку светотехники, причём ДХО имеют становящийся фирменным для моделей марки рисунок в виде буквы H. Решётка радиатора и головной свет объединены. Задние фонари имеют форму, похожую на i10 Grand Nios - "донора" нового кроссовера, но получили аналогичную дневным ходовым огням H-графику.

Некоторые элементы отделки кузова выдают предсерийный статус прототипа, например, ручки дверей, часть заднего бампера. Тем не менее, дизайн у сфотографированного Hyundai Exter - серийный.

По какой причине "шпион" не заглянул в салон припаркованного "Экстера", неизвестно.

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Hyundai Exter получит 83-сильный атмосферник 1,2 литра, в будущем появятся версии с турбированным литровым мотором, а также LPG-модификации (на природном газе). Рассматривается вопрос о создании электрической версии модели.