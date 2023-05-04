Микрокроссовер Hyundai Exter показали на "живых" фото
Выход самого доступного кроссовера в линейке Hyundai запланирован на август. Дебютным рынком для Exter станет Индия, но "шпионы" подловили в Корее новинку, которая была без всякого камуфляжа.
Фронтальная часть была рассекречена самой компанией на прошлом тизере. Hyundai Exter получил двухъярусную компоновку светотехники, причём ДХО имеют становящийся фирменным для моделей марки рисунок в виде буквы H. Решётка радиатора и головной свет объединены. Задние фонари имеют форму, похожую на i10 Grand Nios - "донора" нового кроссовера, но получили аналогичную дневным ходовым огням H-графику.
Некоторые элементы отделки кузова выдают предсерийный статус прототипа, например, ручки дверей, часть заднего бампера. Тем не менее, дизайн у сфотографированного Hyundai Exter - серийный.
По какой причине "шпион" не заглянул в салон припаркованного "Экстера", неизвестно.
Hyundai Exter получит 83-сильный атмосферник 1,2 литра, в будущем появятся версии с турбированным литровым мотором, а также LPG-модификации (на природном газе). Рассматривается вопрос о создании электрической версии модели.
Серийное производство Hyundai Exter стартует в Индии в начале июля, а в августе модель доберётся до дилеров.