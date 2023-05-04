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Завод Toyota перешел в управление производителю комплексов ПВО

«Обуховский завод» стал управляющей компанией бывшего предприятия Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на заявление концерна пишут «Ведомости».

Заводом Toyota в Петербурге теперь управляет производитель комплексов ПВО
© Global Look Press

Напомним, что «Обуховский завод» входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей». Переход осуществился 27 апреля. Управляющая компания намерена заниматься оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства машин.

В следующем году ожидается выпуск гражданского грузовика «БАЗ-S36A11» на бывшем заводе Toyota. К 2026 году на предприятии будет налажен выпуск электромобилей E-Neva.

Ранее генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников заявил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начнет выпускать грузовые автомобили гражданского назначения БАЗ-S36A11 на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в 2024 году.

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