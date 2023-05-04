Заводом Toyota в Петербурге теперь управляет производитель комплексов ПВО

Завод Toyota перешел в управление производителю комплексов ПВО
«Обуховский завод» стал управляющей компанией бывшего предприятия Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на заявление концерна пишут «Ведомости».
Напомним, что «Обуховский завод» входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей». Переход осуществился 27 апреля. Управляющая компания намерена заниматься оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства машин.
В следующем году ожидается выпуск гражданского грузовика «БАЗ-S36A11» на бывшем заводе Toyota. К 2026 году на предприятии будет налажен выпуск электромобилей E-Neva.
Ранее генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников заявил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начнет выпускать грузовые автомобили гражданского назначения БАЗ-S36A11 на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в 2024 году.