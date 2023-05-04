Самый доступный Haval вышел на рынок Казахстана

В Казахстане стартовали продажи кроссовера Haval M6, который ждут в России.

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У нас, согласно официальному анонсу представительства Haval, новинка появится уже скоро — летом нынешнего года. Ожидается, что M6 станет самой дешевой моделью в линейке бренда. Рублевая цена будет раскрыта ближе к лету, однако некоторое представление можно сложить о прайсе, выставленном в Казахстане: там за него запросили 8,99-10,99 миллиона тенге (1,6-1,95 миллиона рублей).

Haval M6, представленный в 2017 году, построен на архитектуре первого H6 — кроссовера, который в середине прошлого десятилетия стал самым продаваемым Haval в Китае. По габаритам 4,7-метровый M6 напоминает Hyundai Tucson. На нашем рынке его будут продавать с безальтернативным 1,5-литровым турбомоторам на 143 лошадиные силы, а вот коробку передач можно будет выбрать: предложат шестиступенчатую «механику» и семидиапазонный «робот».

Комплектация тоже будет всего одна, но перечень оборудования немаленький. В него войдут камера заднего вида, круиз-контроль, система контроля устойчивости, система помощи при экстренном торможении, ассистент помощи при подъеме в гору и при спуске и другие помощники. Кроме того, машину подготовили к русской зиме: кузов получил дополнительную антикоррозионную обработку, а передние сиденья — функцию обогрева.