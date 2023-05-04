Пожарные жалуются на мешающие работе автономные автомобили

Беспилотники все чаще мешают работе пожарных и спасателей в Сан-Франциско. В городе, где автономные автомобили ездят по улицам наряду с обычными, они не только доставляют неудобства, но и провоцируют опасные ситуации — к примеру, создают помехи работе экстренных служб, не давая машинам проехать и повреждая оборудование. По словам пожарных и полиции, проблема усугубляется с ростом числа беспилотников, системы которых пока далеки от совершенства.

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Один из сотрудников городской пожарной службы рассказал, что «вторжения» беспилотников компаний Waimo и Cruise в их работу уже стали ежедневным явлением. Однажды спасатели зафиксировали три инцидента с автономными машинами за день. При этом многие случаи, по их словам, не документируются.

Mission Local удалось найти 15 отчетов о происшествиях, связанных с «умными» автомобилями и экстренными службами. В одном из них беспилотник медленно ехал, наезжая на шланги, которые использовались для тушения пожара. Пожарные кричали на автомобиль, били кулаком по капоту, пытаясь остановить его, но тщетно. Chevrolet Bolt остановился только после того, как ему разбили окно.

В другом случае машина Cruise сорвала растянутую пожарными ленту, информирующую водителей об обязательной остановке. Потом она наехала на сорванные ураганом провода и встала, когда лента запуталась в них и в собственных сенсорах автомобиля.