Флагманский седан Buick LaCrosse сменил поколение

У «четырехдверки» довольно необычная внешность, фишки есть и внутри. Как и прежде, модель будет доступна с двумя турбомоторами на выбор.

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Седан Buick LaCrosse уходящего поколения дебютировал еще в 2015-м, рыночную карьеру он начал год спустя. В 2019-м модель покинула США из-за слабого спроса, а вот в Китае, ставшем единственным рынком для «четырехдверки», она в том же году пережила рестайлинг (там, разумеется, продают машины локального производства). И вот на подходе седан новой генерации. Вообще, свежий LaCrosse уже давно засветился на снимках «поднебесного» минпрома, но сам Buick решил рассекречивать седан постепенно. Так, в апреле марка распространила первые фирменные фото интерьера, теперь же опубликованы новые картинки, включая ту, на которой модель запечатлена в полный рост.

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Внешность выполнили в новом фирменном стиле Бьюика, который уже примерили минивэн GL8 Century, электрокросс Electra E5, компактный паркетник Encore GX и кросс-купе Envista. Особенности – передок а ля «акулий нос» и расположенные сверху ходовые огни. У седана ДХО вдобавок «перетекают» в основные матричные фары – как у MPV. Кроме того, задние фонари «четырехдверки» сделаны в виде единой плашки. В общем, LaCrosse точно выделяется из толпы. На новых изображениях мы видим топ-версию Avenir, у такого исполнения своя решетка и расширенный хромированный декор.

Колеса.ру

Со сменой поколений Buick LaCrosse немного усох: длина равна 4996 мм против 5026 мм у предшественника. Колесная база – прежние 2905 мм, то есть, скорее всего, новый седан сохранил платформу предыдущей модели.

В салоне установили единый 30-дюймовый дисплей, за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок, а над центральным тоннелем появилась «парящая» секция с парой беспроводных площадок для зарядки смартфонов. В списке оборудования еще значатся панорамная крыша, сенсорный блок климат-контроля и кресла с вентиляцией и массажером.

Как и уходящий LaCrosse, новый седан предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор: это «турбочетверки» 1.5 и 2.0. Китайцы пишут, что первый двигатель выдает 179 л.с., второй – 230 л.с. (по другим данным – 237 л.с.). Мощность базового движка предшественника составляет 169 л.с., двухлитрового турбомотора – 237 л.с., оба сочетаются с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний. Позже новая «четырехдверка» может получить еще и гибридный вариант.