BMW X1 и Hyundai Santa Fe вошли в рейтинг самых ненадежных авто
Аналитики британского издания Whatcar.com и страховой компании MotorEasy опубликовали список самых ненадежных подержанных автомобилей возрастом от шести до 20 лет. Об этом пишет Autonews.
Рейтинг основан на масштабном опросе около 25 тысяч водителей. В этот список вошли популярные, в том числе и в России, модели. Так, в списке оказался кроссовер BMW X1 – он получил жалобы владельцев на сбои в электронике и некорректную работу двигателя. Однако все неисправности были устранены в сервисе за меньше чем день.
Также в рейтинг вошел Hyundai Santa Fe. 35% владельцев обращались в сервисы из-за множества разных проблем, однако основные поломки были связаны с коробкой передач.
Ранее был составлен рейтинг самых проблемных автомобилей, продаваемых в России. В список вошли Tesla Model S, Nissan X-Trail, Land Rover Discovery, Lexus RX, Opel Astra и другие.