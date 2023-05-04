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BMW X1 и Hyundai Santa Fe вошли в рейтинг самых ненадежных авто

Аналитики британского издания Whatcar.com и страховой компании MotorEasy опубликовали список самых ненадежных подержанных автомобилей возрастом от шести до 20 лет. Об этом пишет Autonews.

BMW X1 и Hyundai Santa Fe вошли в рейтинг самых ненадежных авто
© globallookpress.com

Рейтинг основан на масштабном опросе около 25 тысяч водителей. В этот список вошли популярные, в том числе и в России, модели. Так, в списке оказался кроссовер BMW X1 – он получил жалобы владельцев на сбои в электронике и некорректную работу двигателя. Однако все неисправности были устранены в сервисе за меньше чем день.

Также в рейтинг вошел Hyundai Santa Fe. 35% владельцев обращались в сервисы из-за множества разных проблем, однако основные поломки были связаны с коробкой передач.

Ранее был составлен рейтинг самых проблемных автомобилей, продаваемых в России. В список вошли Tesla Model S, Nissan X-Trail, Land Rover Discovery, Lexus RX, Opel Astra и другие.

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