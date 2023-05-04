BMW X1 и Hyundai Santa Fe вошли в рейтинг самых ненадежных авто

Рейтинг основан на масштабном опросе около 25 тысяч водителей. В этот список вошли популярные, в том числе и в России, модели. Так, в списке оказался кроссовер BMW X1 – он получил жалобы владельцев на сбои в электронике и некорректную работу двигателя. Однако все неисправности были устранены в сервисе за меньше чем день.