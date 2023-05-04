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В МВД рассказали о правильном размещении фото ветеранов на автомобилях

Водителям автомобилей, желающим принять участие в акции «Бессмертный полк» необходимо размещать фотографии ветеранов на стекле машины, соблюдая определенные правила. Их озвучила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Московской области.

В МВД рассказали о правильном размещении фото ветеранов на автомобилях
© РИА Новости

В этом году организаторы отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка» по улицам городов из соображений безопасности и приняли решение расширить формат. Желающим предлагают размещать портреты и описания подвигов ветеранов на автомобилях, прикреплять снимки героев к одежде, а также рассказывать о подвигах предков в социальных сетях. Принять участие в мероприятиях можно в течение нескольких дней до и после Дня Победы.

В МВД ранее заявили, что не будут привлекать к ответственности водителей, которые в дни акции «Бессмертный полк» разместят на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

При этом в ведомстве отметили, что «изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя».

«Поэтому рекомендуется размещать наклейки на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, необходимо крепить их на автостекла с внутренней стороны», - подчеркнули в ведомстве.

При этом портрет ветерана должен быть размещен «только на чисто вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде при эксплуатации автомобиля».

«Если есть родственников-ветеранов, допускается размещение нескольких фото, при условии, что они ни не создают помех водителю во время движения», - уточнили в Госавтоинспекции.

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