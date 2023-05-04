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Группа ГАЗ запустила производство грузовиков «Валдай 8» с китайскими агрегатами

Группа ГАЗ запустила производство грузового автомобиля «Валдай 8». Новая машина заменила на конвейере модель «Валдай Next». Об этом сообщил портал Quto.

ГАЗ запустил производство грузовиков «Валдай 8» с китайскими агрегатами
© ГАЗ

Грузовик «Валдай» получил двигатель G21B, который разработала китайская компания Foton. Компания ГАЗ планирует локализовать этот двигатель, чтобы сделать его производство более выгодным. Ранее «Валдай Next» оснащался турбодизелем Cummins, выдававший 350 Нм крутящего момента. У нового двигателя рабочим объемом 2,5 литра крутящий момент составляет 415 Нм.

Теперь грузоподъемность «Валдай 8» выросла на 840 кг, до 4,628 т. Также в качестве опции для грузовика «Валдай 8» будет доступно спальное место. Кабина у грузовика также от китайской компании Foton.

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