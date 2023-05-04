BMW анонсировала дебют новинок в рамках Каннского кинофестиваля

Германский автопроизводитель BMW во второй раз выступит в качестве официального партнера Каннского кинофестиваля в 2023-м году. Как пишет издание SPEEDME.RU, баварская компания предоставит 76-му легендарному киносмотру свои автомобили.

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Это будет более чем двести полностью электрических автомобилей, а также новые модели BMW XM, которые имеют подключаемый гибридный привод. Кроме того, Каннский кинофестиваль - это идеальная площадка для презентации новой динамичной кинопродукции BMW Films.