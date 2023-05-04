Появились первые фото обновленного Hyundai Creta

Hyundai готовит к обновлению популярный кроссовер Creta, о чем свидетельствуют первые шпионские фотографии тестового прототипа. Снимки опубликовало корейское издание Autospy.

Предположительно, внешность кроссовера переделают в том же стиле, что и кузов нового Solaris — на индийский рынок он вышел под названием Verna. У автомобиля может появиться более крупная решетка радиатора, а также световая полоса вдоль кромки капота. Рисунок ходовых огней может быть аналогичным с Exter — там использованы H-образные очертания, пишет Autocar India.

Autospy

Отметим, что сейчас Creta для индийского рынка оснащается полуторалитровыми «атмосферниками» — как на дизеле, так и на бензине. В новом кроссовере может появиться турбированный двигатель того же объема мощностью 160 л.с. — сейчас он устанавливается на Verna.

Autospy