Skoda показала видеотизер новых Superb и Superb Combi

На кадрах - новые лифтбек и универсал позируют накрытые пологом в окружении прошлых и нынешнего поколения Skoda Superb. Рассмотреть на видео какие-либо подробности дизайна четвёртой генерации "Суперба" невозможно. Разве что лишний раз подтвердить тот факт, что революции, то есть перехода к философии Modern Solid, припасённой для SUV марки, не будет. Внешность эволюционирует, о чём красноречиво говорит проглядывающая сквозь покрывало поясная линия модели.