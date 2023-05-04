Skoda показала видеотизер новых Superb и Superb Combi
Осенью этого года состоится премьера четвёртого поколения Skoda Superb. Премьеру приурочили к 90-летию модели, о чём сообщили вместе с опубликованным видеотизером новинок.
Ранее "РГ" публиковала фото салона нового Skoda Superb, который будет совершенно другим.
Четвёртое поколение Skoda Superb сменит место производства: из родного города Квасины сборку перенесут в Словакию. Здесь же станут выпускать новый Passat, за разработку которого ответственна "Шкода". Модель Volkswagen в отличие от "чешки" будет доступна только в кузове универсал.
На эту осень Skoda также запланировала премьеру нового Kodiaq.