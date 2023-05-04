В Петербурге машины без госномеров начали эвакуировать с платной парковки

Машины без госномеров, припаркованные в зоне платной парковки в Петербурге, с 4 мая будут отправляться на штрафстоянку. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

"С сегодняшнего дня машины, припаркованные в зоне платной парковки без госномеров, будут отправляться на штрафстоянку. Первые такие нарушители уже были эвакуированы сегодня. Выявление и эвакуация транспортных средств без номеров будет вестись сотрудниками комитета по транспорту ежедневно в ходе патрулирования зоны платной парковки", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что для получения автомобиля водитель должен будет обратиться сначала в комитет, а затем он сможет забрать машину на специализированной стоянке. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие право управления эвакуированным транспортным средством.

Штраф за нарушение правил стоянки в зоне платной парковки - 3 тыс. рублей. Срок для его оплаты - 60 дней.

Зона платной парковки в Центральном районе начала действовать на 56 улицах с 1 июля 2022 года от Невского проспекта до Звенигородской улицы и от Фонтанки до Обводного канала, там было организовано порядка 4 тыс. парковочных мест. С 1 сентября прошлого года платная парковка заработала на улицах, расположенных в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа № 78". Было обустроено свыше 3 тыс. парковочных мест, в том числе 300 мест для размещения автомобилей инвалидов. Зона платной парковки в Петроградском районе заработает с 1 июля 2023 года.