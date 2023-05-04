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Дилеры начали продавать в России универсалы Genesis G70 Shooting Brake

Российские автодилеры поставили в Россию универсалы Genesis G70 Shooting Brake 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже таких машин 2023 года выпуска появились в классифайдах.

В России начали продавать универсалы Genesis G70 Shooting Brake
© Газета.Ru

Объявления о продаже машин из Южной Кореи разместили дилеры из Санкт-Петербурга, Хабаровского и Приморского края, Иркутской и Новосибирской областей. Цены на автомобили варьируются от 4,2 млн до 4,9 млн руб. Универсалы предлагаются с двигателем объемом два литра мощностью 197 л.с., доступны модификации с задним и полным приводом.

Габариты пятидверного G70 совпадают с размерами седана G70 (длина 4685 мм, ширина 1850 мм и высота 1400 мм при колесной базе 2835 мм). Объем багажника составляет 465 литров, что на 40% больше, чем у трехобъемной версии. В список оснащения универсала входит светодиодная оптика спереди и сзади, бесключевой доступ и запуск двигателя, передние и задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль и отделка сидений натуральной кожей.

Genesis / Газета.Ru

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Изначально ожидалось, что Genesis G70 Shooting Brake официально выйдет на российский рынок в 2022 году. В феврале прошлого года корейская компания даже открывала предварительный прием заказов на этот автомобиль по цене от 3,5 млн рублей.

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