Обновленный VW T-Cross засняли почти незамаскированным

Обновленный VW T-Cross меняет тяжелую маскировку на небольшой камуфляж
В этом году VW предлагает своим любителям внедорожников совершенно новый Tiguan, но не оставил без внимания и водителей, покупающих модели большего и меньшего размера. И Touareg, и маленький T-Cross, представленный здесь, планируют немного обновить, и наши фотошпионы засняли T-Cross почти полностью незамаскированным.
У T-Cross есть лента в нижнем углу фар, чтобы скрыть тот факт, что блоки фар стали более квадратными, а также лента на средней части бампера, имитирующая вставку из собачьей кости, видно на бамперах нынешнего внедорожника.
Остальная часть носовой части поначалу не кажется такой уж разной, но сравнение старых и новых изображений подтверждает, что решетка стала немного шире, чем раньше, и имеет небольшие изменения в горизонтальных планках. Мы также можем видеть, что серебряная полоса, которая тянется по диагонали вверх от каждого нижнего угла бампера, теперь тянется ближе к решетке радиатора. Изменения в задней части обновленного конкурента Nissan Juke от VW менее значительны и сосредоточены на новой светодиодной сигнатуре, соответствующей перенастроенным ДХО спереди, хотя серебряная полоса в форме буквы «n» простирается дальше на север, как и та, что спереди.
Мы не ожидаем увидеть какие-либо умопомрачительные изменения под кожей, где текущая линейка 94 л.с. и 110 л.с., 1,0-литровый, и 148 л.с. 1,5-литровый бензиновый с турбонаддувом двигатели, вероятно, сохранятся.