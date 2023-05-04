Обновленный VW T-Cross засняли почти незамаскированным

В этом году VW предлагает своим любителям внедорожников совершенно новый Tiguan, но не оставил без внимания и водителей, покупающих модели большего и меньшего размера. И Touareg, и маленький T-Cross, представленный здесь, планируют немного обновить, и наши фотошпионы засняли T-Cross почти полностью незамаскированным.

© PNZdrive / Motor1.com

У T-Cross есть лента в нижнем углу фар, чтобы скрыть тот факт, что блоки фар стали более квадратными, а также лента на средней части бампера, имитирующая вставку из собачьей кости, видно на бамперах нынешнего внедорожника.

Остальная часть носовой части поначалу не кажется такой уж разной, но сравнение старых и новых изображений подтверждает, что решетка стала немного шире, чем раньше, и имеет небольшие изменения в горизонтальных планках. Мы также можем видеть, что серебряная полоса, которая тянется по диагонали вверх от каждого нижнего угла бампера, теперь тянется ближе к решетке радиатора. Изменения в задней части обновленного конкурента Nissan Juke от VW менее значительны и сосредоточены на новой светодиодной сигнатуре, соответствующей перенастроенным ДХО спереди, хотя серебряная полоса в форме буквы «n» простирается дальше на север, как и та, что спереди.

PNZdrive / Motor1.com