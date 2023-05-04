$79.31-0.6587.58-0.08

Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, пытаясь попасть в Россию

Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, намереваясь попасть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.

Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, пытаясь попасть в Россию
© Global Look Press

«В пункте пропуска в Гжехотках 36-летний француз, управляющий автомобилем Citroen намеревался выехать на территорию России. Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина уехал, а затем вернулся и протаранил шлагбаум. После того, как француза задержали, он рассказал, что пошел на такой шаг, чтобы поскорее попасть в Россию, потому что там «планировал свою дальнейшую жизнь».

Мужчина был оштрафован на $240. Кроме того, в машине были обнаружены патроны от охотничьего ружья, за попытку провоза которых, он был оштрафован еще на $120.

После завершения процессуальных действий и оплаты штрафов мужчину отпустили.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий