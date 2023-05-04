Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, пытаясь попасть в Россию

Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, намереваясь попасть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.

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«В пункте пропуска в Гжехотках 36-летний француз, управляющий автомобилем Citroen намеревался выехать на территорию России. Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина уехал, а затем вернулся и протаранил шлагбаум. После того, как француза задержали, он рассказал, что пошел на такой шаг, чтобы поскорее попасть в Россию, потому что там «планировал свою дальнейшую жизнь».

Мужчина был оштрафован на $240. Кроме того, в машине были обнаружены патроны от охотничьего ружья, за попытку провоза которых, он был оштрафован еще на $120.